Ультрас харківського "Металіста" виходять охороняти місцевий Євромайдан

Відповідне повідомлення розміщене на сторінці фанатської спільноти в одній із соцмереж, пише ТСН.

"Отже, чесні, наш вихід! Харківська фанатська громадськість вирішила повним складом йти і захищати харківський Євромайдан від можливих провокацій проститушек", - йдеться у тексті.

Заради цього вболівальники, зазвичай поділені на північну та південну частини за розташуванням на стадіоні, домовилися забути про внутрішні суперечки та об'єднати зусилля.

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"З собою не треба брати ніяких підручних засобів активного або пасивного захисту. У нас мирна акція. Якщо прийдуть всі, то жоден продажний гопник навіть не подумає сіпатися на мітингувальників. Роки на футбольних секторах і навколофутбольних полях дали достатньо досвіду кожному з нас, щоб ми могли справлятися з будь-якими проблемами своїми руками. Зараз саме той момент, коли треба показати, що в єдності наша сила!", - закликають лідери фанатського руху "Металіста" спільноту ультрас.

Також автори звернення закликали активістів одягатися тепліше, бо в місті очікується похолодання, та долучатися до громадської акції всіх небайдужих людей.

"Крім того, ми закликаємо всю свідому молодь Харкова і людей старших підтримати харківський Євромайдан і показати всьому світу, що Харків – не місто продажних гопників і бидлоти, а місто з європейськими цінностями та традиціями! Незалежно від своїх політичних поглядів, приналежності до субкультур або музичних уподобань завтра всі повинні виступити єдиним цілим в прагненні до світлого майбутнього", - повідомляють фанати "Металіста".