У Штабі національного спротиву заявляють про підготовку в АП рішення про введення НС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

При цьому в заяві Штабу національного спротиву зазначається: «Підпис Віктор Януковича під указом про введення надзвичайного стану – це підпис під указом про розстріл сотні людей, початок війни влади проти власного народу. Звертаємося до президента України Віктора Януковича – введення надзвичайного стану це смерть та загибель тисячі людей, це розкол країни та знищення України як незалежної, суверенної держави».

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«Ми сьогодні лише разом можемо зупинити цей сценарій. Зваженість, витримка та відповідальність перед нашими дітьми та майбутнім нашої держави – це ті спільні точки дотику, які дозволять нам вийти із цієї масштабної суспільної кризи мирним шляхом», - йдеться в заяві

Як повідомляв УНІАН, представник Єврокомісії Олів'є Байї з посиланням на телефонну розмову Януковича і президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу сказав журналістам, що Янукович пообіцяв не вводити в Україні надзвичайний стан.

На той час секретар Ради національної безпеки і оборони України, а нині - глава АП Андрій Клюєв виключив вірогідність введення надзвичайного стану.