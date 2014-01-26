Силовики відмовились залишити Український дім. Штурм триває

Правоохоронці відмовилися залишити Українській дім, активісти продовжують його штурмувати, пише ТСН.ua.

Раніше протестувальники створили коридор для виходу правоохоронців та запропонували їм добровільно покинути будівлю.

Міингувальники закидують в вікна будівлі петарди. Силовики у відповідь закидують протестувальників гранатами та поливають водою.

Читайте такожМітингувальники штурмують Український дім Нагадаємо, мітингувальники почали штурмувати будинок Українського дому через інформацію, що там знаходяться бійці внутрішніх військ і "Беркут".