У Донецьку учасники провладного мітингу під ОДА чекали на "євротітушок"

Метою мітингу був захист будівлі Донецької обласної державної адміністрації від захоплення. О 12.00 біля пам'ятника Шевченка зібралися 300 осіб. Вони тримали в руках прапори афганських організацій і відмовлялися від спілкування з журналістами. Через півгодини кількість учасників склала близько 1 тисяч чоловік, передають Новости Донбасса.

"Євротітушки їдуть у Донецьк, аби розхитати нашу стабільність і порядок. Ми вирішили охороняти наші міста від них", - сказав один з афганців-ветеранів, які виступали на мітингу.

Пізніше на мітинг прийшли невідомі з бейсбольними битами напали на одного з чоловіків, розбивши йому голову. Другого чоловіка вдарили ногою в голову.

Пізніше журналістам вдалося зафіксувати, що в автобус, на якому прибули невідомі молодики з битами, які побили учасників мітингу, сіли люди, які також брали участь у мітингу, повідомляє видання.