Російські та західні ЗМІ активно, але по-різному обговорюють Україну - огляд

Російські ЗМІ вже традиційно гнуть лінію "громадянської війни" та переконують, що Євромайдан погано впливає на Україну, повідомляє ТСН.

Натомість європейські ЗМІ бачать у протестах демократичні зміни та просять політиків не ігнорувати Україну.

Так, німецький Der Spiegel запевняє, що українська влада нервує. Саме пропозиція до створення уряду на чолі з Яценюком підтверджує цю тезу, вважають у виданні.

Читайте такожДерждума Росії ухвалила заяву «Про загострення ситуації на Україні»У Росії український протест називають "громадянською війною".

Європа, на противагу "громадянській війні", закликає політиків активно працювати для забезпечення миру і ставиться до українців на барикадах радше позитивно.

Натомість у Росії справа інакші. Тамтешні медіа на боці "Беркута". Там постійно обговорюють долю силовиків, яких обпалюють "коктейлями Молотова". Протестувальники ж для російських ЗМІ – це бойовики, екстремісти та радикали.