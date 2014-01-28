З Донецька до Києва відправлено черговий потяг з активістами на підтримку президента



Як передає кореспондент УНІАН, про це написав на своїй сторінці в Facebook секретар Донецької міської ради Сергій Богачов.

«Сьогодні з Донецька до Києва вирушив черговий потяг з активістами на підтримку Президента. Всього з Донецька попрямували близько 500 осіб, крім цього, до столиці вирушили активісти з усієї Донецької області» , - написав секретар міськради , назвавши свій пост на сторінці«Про добровільні дружини».

Він також повідомив , що «крім того, зараз до всіх районних організацій Донецької Партії регіонів надходять заяви від донеччан, готових взяти участь у мітингах, як у Донецьку, так і Києві, формуються добровільні дружини для патрулювання міста спільно з правоохоронцями».

«Хотілося б відзначити, що донеччани готові виїхати в інші області України , в тому числі і на Західні регіони, щоб допомогти нашим товаришам навести там порядок. Прошу своїх однопартійців звертатися до мене з питань добровільно мобілізованих груп населення», - заявив Богачов.