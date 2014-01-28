Лідери фракцій домовилися пакетом проголосувати скасування "законів 16 січня" - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Він повідомив, що лідери парламентських фракцій домовились провести пакетне голосування щодо скасування законів, прийнятих 16 січня.

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За його словами, зараз відбудеться одне голосування, після чого переговори продовжаться, втому числі і щодо закону про амністію.

Крім того, Тягнибок зазначив, що влада наполягає на повторному голосуванні стосовно чотирьох законів: “це газ, це два так званих “фашистських закони” і це закон про правову допомогу”.

“Узгодили, що ці питання будуть голосувати пакетом. “Свобода” не буде голосувати за пакет підтвердження, виходячи з того, що ці законопроекти не відповідають, як на нас, юридичним нормам”, - сказав він.