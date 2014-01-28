Кличко: Скасування законів 16 січня - маленький, але дуже важливий крок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАРу.

«Скасування законів від 16 січня, які обмежували громадянські свободи, - це маленький, але дуже важливий крок», - сказав Кличко і додав: "Сьогодні нам ще треба проголосувати дуже важливе питання амністії та звільнити всіх затриманих демонстрантів».

Також, за його словами, «дуже важливо повернутися до питання конституційної реформи 2004 року, коли в державі будуть розділені повноваження між президентом, прем'єр-міністром і парламентом. Крім того, важливо порушити питання відповідальності уряду. Ми отримали інформацію про те, що Азаров подав у відставку, але невідомо, підпише її президент чи ні", - сказав Кличко.

Відповідаючи на питання журналістів щодо можливої участі опозиції у формуванні нового уряду, Кличко відзначив: "Я за будь-яких умов не розглядатиму питання роботи в уряді при президенті Януковичі. Переді мною ніколи не стояло мети отримати якусь посаду. Зараз уряд може змінитися, зміняться обличчя, але система залишиться та сама. Люди очікують набагато більше, ніж відставка уряду. Насамперед нам потрібно перезавантажити систему влади, це те, за що сьогодні піднялася Україна, - наголосив лідер "УДАРу".