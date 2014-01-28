Азаров повідомив Медведєву про свою відставку - ЗМІ
14:40, 28 січня 2014Політика
0 0
Микола Азаров, який подав сьогодні у відставку з поста прем'єр-міністра України, зателефонував очільнику російського уряду Дмитру Медведєву, щоб розповісти про своє рішення.
Азаров зателефонував Медвєдєву
Про це повідомила РІА «Новости» прес-секретар російського прем'єра Наталія Тімакова.
"Азаров повідомив про своє рішення піти у відставку і подякував за спільну роботу. У свою чергу Дмитро Медведєв відзначив, що в Росії уважно стежать за тим, як розгортаються події на Україні, і сподіваються, що політична криза в цій країні вирішиться ", - сказала Тімакова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter