Азаров повідомив Медведєву про свою відставку - ЗМІ

14:40, 28 січня 2014
Політика
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Микола Азаров, який подав сьогодні у відставку з поста прем'єр-міністра України, зателефонував очільнику російського уряду Дмитру Медведєву, щоб розповісти про своє рішення.

Азаров зателефонував Медвєдєву

Про це повідомила РІА «Новости» прес-секретар російського прем'єра Наталія Тімакова.

"Азаров повідомив про своє рішення піти у відставку і подякував за спільну роботу. У свою чергу Дмитро Медведєв відзначив, що в Росії уважно стежать за тим, як розгортаються події на Україні, і сподіваються, що політична криза в цій країні вирішиться ", - сказала Тімакова.

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