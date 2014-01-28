Тітушки «в законі»

Тітушки як явище набирає обертів. Спершу вони просто охороняли провладні мітинги, а потім почали бити опозиціонерів та журналістів, і їх навіть якось потягли до суду.

Потім вони ночами стали нападати на майданівців та громити автомобілі. Тепер «тітушки» стали офіційним суб’єктом політично-соціального процесу, і відкрито беруть участь не тільки у захисті провладних мітингів, але й проводять спільні акції з міліцією та «Беркутом», захищають облдержадміністрації, відловлюють учасників Майдану, катують, а потім передають їх силовикам для офіційного затримання. Якщо так піде далі, то незабаром потрібно буде ухвалювати спеціальний закон про «тітушок» як окремий силовий підрозділ, який би регламентував їх права і встановлював би обов’язки та дисциплінарні стягнення.

Стрічка новин переконливо свідчить про те, що тітушки грають важливу роль у захисті інтересів влади: сьогодні звезені до Черкас молодики намагалися зірвати сесію міської ради, що скликалася на вимогу опозиції. Вчора вони лупцювали активістів, котрі взяли в облогу Дніпропетровську облдержадміністрацію, а також побили журналістів та напали на ультрас «Дніпра». Останнім час їх відверто задіювали у всіх силових акціях на рівні з міліцією: там де правоохоронця можна притягти до відповідальності, з анонімного «спортсмена» нічого взяти.

Владі дуже тісно в правових межах, і тітушки – це можливість обійти вузькі рамки закону про міліцію.

Схід України вимушений голосувати за «своїх» на виборах, але протистояння на Печерських пагорбах – це не їх війна. Тому спортивні хлопці – це таке собі уособлення захисників регіональної ідеї.

Про ті тушок є окрема стаття в Вікіпедії. Вона говорить, що тітушки — збірна назва напівкримінальних елементів, гопників та безробітних, в тому числі спортсменів, які використовуються владою для перешкоджання діяльності опозиційних активістів та для репресивних дій проти вуличних протестів: як-то залякування, побиття та розгону демонстрацій, для нападу на представників ЗМІ, впливу на процес або результати голосування виборів тощо. Переважно тітушки — молоді люди, які займаються бойовими видами спорту. Завдяки зовнішності — спортивній статурі, характерному одягу та зачісці, поведінці вони досить чітко виділяються в натовпі пересічних громадян. В «Партії регіонів» їх називають «толстолобіки»…У період Євромайдану — збірне позначення найманих провокаторів від Партії регіонів та співробітників у цивільному владних силових структур.

У країні створюється ціла армія бійців без правил. Вони можуть діяти одночасно у багатьох регіонах, і не задумуються над наслідками. І бозна, як тітушки можуть бути використані найближчим часом: бо зникнення Юрія Вербицького, зрив сесійних засідань Черкаської міськради та напад на мирних демонстрантів – це все епізоди однієї війни, війни проти власного народу.

На жаль, швидше за все дії ті тушок підпадуть під амністію в рамках домовленості між владою та опозицією. Але в жодному разі не можна амністувати вбивство декількох учасників Євромайдану, в тому числі і Вербицького, а також хлопчини-міліціонера, котрий, судячи з усього, постраждав від тим самих рук. Повинен відбутися суд над явищем, але на лавці підсудних повинні сидіти конкретні люди. А також їх підрядники.

Сергій Петрушевич