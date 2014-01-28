Колесніченко вніс законопроект про організації, що фінансуються з-за кордону

Текст законопроекту, зареєстрованого за номером 4041, на сайті парламенту наразі не оприлюднений.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада скасувала низку законів, ухвалених 16 січня. Зокрема, серед цих законів – закон Колесніченка-Олійника, який посилював регулювання діяльності громадських організацій в Україні.

За інформацією в ЗМІ, у документі, зокрема, запроваджувалося поняття «громадське об’єднання, що виконує функції іноземного агента». Таким об’єднанням закон пропонував визначати організації, які для забезпечення своєї діяльності отримують кошти, або майно від іноземних держав, їхніх державних органів, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій чи іноземних громадян, «а також беруть участь, в тому числі в інтересах іноземних джерел, у політичній діяльності на території України».