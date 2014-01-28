Кернес загрожує більш ніж жорсткою відсіччю за спробу захоплення мерії Харкова

23:55, 28 січня 2014
Політика
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У разі можливого захоплення будівлі Харківської міської адміністрації, влада дасть більш ніж жорстку відсіч.

ррп

 Про це мер Харкова Геннадій Кернес заявив в інтерв'ю "Громадському телебаченню".

"Я можу вам сказати, що в місті Харкові, якщо раптом буде спроба захоплення чи то мерії, то чи обласної адміністрації, вам буде цікаво готувати сюжет для телебачення..." - сказав Кернес.

На запитання журналіста "Тому, що це буде жорстка відсіч?", мер відповів: "Це буде більше, ніж жорстко. Це буде в рамках чинного законодавства".

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