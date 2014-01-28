Кернес загрожує більш ніж жорсткою відсіччю за спробу захоплення мерії Харкова
23:55, 28 січня 2014Політика
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У разі можливого захоплення будівлі Харківської міської адміністрації, влада дасть більш ніж жорстку відсіч.
Кернес загрожує більш ніж жорсткою відсіччю за спробу захоплення мерії Харкова
Про це мер Харкова Геннадій Кернес заявив в інтерв'ю "Громадському телебаченню".
"Я можу вам сказати, що в місті Харкові, якщо раптом буде спроба захоплення чи то мерії, то чи обласної адміністрації, вам буде цікаво готувати сюжет для телебачення..." - сказав Кернес.
На запитання журналіста "Тому, що це буде жорстка відсіч?", мер відповів: "Це буде більше, ніж жорстко. Це буде в рамках чинного законодавства".
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