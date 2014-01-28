Кернес загрожує більш ніж жорсткою відсіччю за спробу захоплення мерії Харкова

Про це мер Харкова Геннадій Кернес заявив в інтерв'ю "Громадському телебаченню".

"Я можу вам сказати, що в місті Харкові, якщо раптом буде спроба захоплення чи то мерії, то чи обласної адміністрації, вам буде цікаво готувати сюжет для телебачення..." - сказав Кернес.

На запитання журналіста "Тому, що це буде жорстка відсіч?", мер відповів: "Це буде більше, ніж жорстко. Це буде в рамках чинного законодавства".