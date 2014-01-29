У Кременчуці чотирьох активістів "Майдану" посадили під домашній арешт

У Кременчуці Полтавської області чотирьох активістів ВО «Майдан», обвинувачених у спробі захоплення мерії, суд відправив під домашній арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, 28 січня ввечері Автозаводський райсуд Кременчука обрав запобіжний захід для громадських активістів, представників міської організації ВО «Майдан» Володимира Пилипенка, Сергія Полюховича, Ігоря Чадюка, Леоніда Харченка, підозрюваних у спробі захоплення 26 січня мерії (ст. 341 Кримінального кодексу України). Під час засідання усім чотирьом визначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці з носінням електронного засобу контролю.

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Активісти вважають, що справи проти них сфабриковані. «Ніякого захоплення не було. А щодо розбитих дверей, то слідство не має доказів участі в цьому», - заявив Пилипенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня активісти намагалися увійти до мерії Кременчука і встановити там пост контролю Народної ради. Люди пішли на штурм, в результаті чого були зламані двері в будівлі. Мер Кременчука Олег Бабаєв повідомив, що заява про захоплення будівлі в міліцію він не писав. Проте міліція відкрила кримінальні провадження.