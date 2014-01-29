В ПР заявляють, що амністія активістів Євромайдану можлива тільки після ліквідації барикад

Сьогодні парламент розгляне законопроект про звільнення від відповідальності учасників акцій протесту, за винятком тих, хто скоїв особливо тяжкі злочини. Про це заявив один із авторів зареєстрованого сьогодні законопроекту про амністію №4021-1, народний депутат України, член фракції Партії регіонів, заступник голови Комітету з питань верховенства права і правосуддя Дмитро Шпенов.

«Від кримінальної та адміністративної відповідальності будуть звільнені підозрювані або звинувачені в скоєнні злочинів у ході мітингів, за винятком тих, хто підозрюється у вбивствах, викраденні людей, перешкоджанні роботі журналістів та інших тяжких злочинах», - зазначив народний депутат, повідомили УНІАН у його прес-службі.

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Водночас, він підкреслив, що закон почне діяти лише після того, як протестувальниками будуть звільнені захоплені приміщення, будуть розблоковані вулиці, демонтовані барикади, побудовані в ході акцій протесту. Парламентарій також зазначив, що мають бути розпущені незаконні воєнізовані формування, а зброя та вибухові речовини, якщо такі є у мітингувальників і в місцях проведення мітингів, будуть добровільно передані правоохоронцям.

«Вихід зі складної ситуації, в якій перебуває наша країна, можливий лише у разі взаємних поступок і компромісів. Наша політична сила готова піти назустріч протестувальника і закрити кримінальні справи проти всіх, хто не переступив крайню межу – не забрав життя у людей. Проти тих, хто не створював загрозу для журналістів, які не беруть участь в акціях протесту, а висвітлюють їх і доносять інформацію до суспільства. Ми хочемо побачити крок назустріч і з боку наших політичних опонентів у вигляді нормалізації роботи органів державної влади та відновлення нормального транспортного сполучення. Впевнений, ухвалення даного законопроекту стане ключовим кроком до відновлення громадського порядку в Україні та зниження градуса протистояння», - сказав Шпенов.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня лідери фракцій не домовилися щодо закону про амністію. Було ухвалено рішення продовжити позачергове засідання парламенту 29 січня.

“Ми не домовились про остаточну редакцію закону про амністію. Влада наполягає на своєму — вона наполягає на тому, що мусить бути досить жорстке відтермінування введення в дію цього закону. Ми ж наполягаємо на тому, щоб цей закон про амністію ухвалювався без будь-яких умов”, - сказав Тягнибок, додавши, що опозиція наполягає на тому, щоб припинились затримування людей, які масово відбуваються по всій Україні.

За словами Тягнибока, оскільки не вдалося узгодити остаточну редакцію, сторони домовились проголосувати на вечірньому засіданні про продовження роботи позачергової сесії на завтра, і продовжити консультації, щоб завтра вийти на голосування закону про амністію.

Ввечері 28 січня Народна рада ухвалила рішення наполягати на своєму варіанті закону про амністію під час голосування у Верховній Раді.

Як зазначив Тягнибок, «нардепи від опозиції планують працювати всю ніч над тим, щоб зробити голосування за їхній варіант закону можливим».

Він також припустив можливість деяких поступок аби цей закон був прийнятий, проте зауважив, що вони повинні бути мінімальними. І запитав у присутніх їхню думку про це - мітингувальники дружно підтримали це рішення.

Тягнибок також наголосив на тому, що «першочерговим завданням є звільнення всіх затриманих в’язнів, яких на сьогодні нараховується сотні». Щодо до закону про амністію, то він зазначив, що дія цього законопроекту у варіанті опозиції передбачає не звільнення від покарань тих, хто приймав участь у вбивствах, тортурах, а також перешкоджав журналістській діяльності.