Засідання Верховної Ради затримується через Януковича - Бригинець
Президент Віктор Янукович приїхав до Верховної Ради. Про це заявив депутат "Батьківщини" Олександр Бригінець.
Слова депутата передає Українська Правда.
"У зв’язку із тим, що ПР взбунтувалася і готова голосувати за звільнення в’язнів сумління, до парламенту прибув Янукович", - повідомив політик.
"Він особисто "пресує" депутатів ПР. Саме тому, засідання ВР ось уже понад дві години не може продовжитися", - наголосив Бригинець.
Як відомо, ввечері депутати Партії регіонів залишили залу засідань і пішли на нараду.
Після консультацій лідер фракції Олександр Єфремов заявив, що президент просить зробити перерву.
"Наш президент просить нас зробити перерву. Він також хоче проконсультуватися", - процитувала слова "регіонала" журналістка Ольга Сніцарчук, зазначивши, що Єфремов не уточнив, з ким буде консультуватися Янукович.
На засіданні Ради у середу мало розглядатися питання про амністію притягнутих до відповідальності учасників масових акцій протесту в Україні.