Засідання Верховної Ради затримується через Януковича - Бригинець

Слова депутата передає Українська Правда.

"У зв’язку із тим, що ПР взбунтувалася і готова голосувати за звільнення в’язнів сумління, до парламенту прибув Янукович", - повідомив політик.

"Він особисто "пресує" депутатів ПР. Саме тому, засідання ВР ось уже понад дві години не може продовжитися", - наголосив Бригинець.

Як відомо, ввечері депутати Партії регіонів залишили залу засідань і пішли на нараду.

Після консультацій лідер фракції Олександр Єфремов заявив, що президент просить зробити перерву.

"Наш президент просить нас зробити перерву. Він також хоче проконсультуватися", - процитувала слова "регіонала" журналістка Ольга Сніцарчук, зазначивши, що Єфремов не уточнив, з ким буде консультуватися Янукович.

На засіданні Ради у середу мало розглядатися питання про амністію притягнутих до відповідальності учасників масових акцій протесту в Україні.