Рада без обговорення прийняла закон Мірошниченка про амністію

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Підтримали це рішення фракції ПР (189 депутатів із 204) та КПУ (32 из 32).

Фракції «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» не дали жодного голосу.

Водночас за цей закон проголосували 11 позафракційних, зокрема, Руслан Бадаев, Василь Кравчук, Володимир Купчак, Михайло Поплавський, Володимир Рибак, Олег Табалов, Ігор Калєтнік, Микола Круглов, Василь Кутовий, Ігор Рибаков, Андрій Табалов.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту.

Тим часом тексту законопроекту немає на сайті парламенту, але, як зазначають народні депутати, ним передбачається, що звільнення ув’язнених може відбутися лише після того, як будуть звільнені всі адміністративні будівлі.