Тимошенко втілить передвиборну фішку Литвина на шахтах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає забезпечити у вугільній галузі перехід від відрядної до погодинної оплати праці шахтарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з питань підбиття підсумків роботи тимчасової робочої комісії з вирішення проблемних питань постраждалих і сімей загиблих шахтарів на донецькій шахті ім. О.Засядька, а також урядової комісії з розслідування причин аварії на цій шахті.

«Шахта ім. Засядька має стати першою, де буде впроваджено погодинну оплату праці шахтарів. Можливо, «відрядність» набагато цікавіша і для власника шахти, і для держави, оскільки гнати обсяги виробництва у вугільній галузі вже стало нормою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду доручила Міністерству вугільної промисловості спільно з профспілками і громадськими організаціями впродовж тижня розробити відповідні документи для переходу на погодинну систему оплати праці. При цьому, за її словами, така система оплати повинна базуватися на визначенні обсягу видобутку однією людиною впродовж однієї зміни.

«Можливо, знизиться обсяг видобутку, але це та ціна, яку ми маємо заплатити за безпеку роботи шахтарів», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як відомо, впровадження погодинної оплати праці було однією з передвиборних обіцянок блоку Литвина.