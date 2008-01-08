Партія регіонів скаржиться, що Тимошенко «викидає золотий запас» Укрзалізниці

Партія регіонів звинувачує Кабінет міністрів України у звільненні працівників «Укрзалізниці» за політичними мотивами.

Про це йдеться у заяві народного депутата від Партії регіонів, колишнього генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА, текст якої має УНІАН.

«На жаль, сьогодні доводиться констатувати, що політична риторика та обіцянки представників нового українського уряду кардинальним чином розходяться з їх реальною програмою дій. Як і у 2005 році, ці «горе-управлінці» розпочинають свою діяльність з масштабних кадрових чисток за політичною ознакою», - зазначив депутат.

За словами В.КОЗАКА, розгорнуто цілеспрямовану кампанію «кадрових чисток» на найвищому рівні. Зокрема, наголосив він, безпідставно звільнено генерального директора «Укрзалізниці», на сьогодні звільняють 7 його заступників, 5 з 6 керівників залізничних доріг.

«Золотий запас» «Укрзалізниці» «викидають» з галузі, якій вони віддали багато років наполегливої праці. Серед причин - виключно політичні мотиви, адже жодних професійних претензій чи доган на їх адресу немає”, - зазначив він.

Депутат вважає, що сьогодні на місця звільнених є пропозиція призначити осіб, які вже працювали в галузі, зарекомендували себе як люди з недостатнім професійним рівнем, без відповідного досвіду роботи на керівних посадах у галузі.

В.КОЗАК звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, до Верховної Ради України, керівництва Міністерства транспорту та зв’язку з вимогою дати належну оцінку позаправовим, недемократичним та непрофесійним діям керівництва галузі, наслідком яких можуть стати «управлінський хаос та повний параліч діяльності однієї з провідних галузей вітчизняної економіки».

Крім того, народний депутат пропонує профспілці «Укрзалізниці» скликати надзвичайний з’їзд працівників залізничної галузі, на якому дати об’єктивну оцінку тим процесам, які сьогодні мають місце в Державній адміністрації залізничного транспорту.