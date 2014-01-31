У КМДА спростовують, що в морзі на Оранжерейній є 26 невпізнаних тіл

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією департаменту, на сьогодні в судово-медичному морзі на вул. Оранжерейній, 9, знаходяться 14 невпізнаних трупів, які підлягають похованню за державний рахунок. Дев’ять з цих осіб померло в 2013 році, і 5 – в 2014.

Читайте такожУ МВС запевняють, що розшукали майже всіх безвісти зниклих на МайданіДвоє з невпізнаних трупів (чоловічої статі) до судово-медичного моргу були доставлені з Хрещатика, 12 та 18. У подальшому одного з померлих упізнав син, який від поховання батька відмовився, тож поховання буде організоване державними коштом, час поховання невідомий через погодні умови.

Інші невідомі померлі до судово-медичного моргу на вул. Оранжерейній, 9 були доставлені не з місць проведення масових заходів.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, у центральному морзі на Оранжерейній станом на 30 січня знаходяться 26 неопізнаних трупів. За інформацією журналістів, 14 з них потрапили сюди у 2014 році. Серед них два тіла було знайдено на Хрещатику, ще один труп потрапив до моргу з лікарні №9. У вівторок, 4 лютого, на Північному кладовищі заплановане масове захоронення неопізнаних трупів.