Міліція оголосила в розшук активістів Автомайдану Булатова, Кобу та Гриценка

Міліція оголосила в розшук за підозрою в причетності до масових заворушень в Києві активістів Автомайдану Дмитра Булатова, Сергія Кобу та Олексія Гриценка.

Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України.

Читайте такожКличко: Тортури Булатова - це залякування для всіх активістів

«Так, вони дійсно давно оголошені в розшук за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України», - зазначили в УЗГ.

Як вказано на сайті МВС, Гриценко перебуває у категорії осіб, які «переховуються від органів досудового розслідування». Запобіжний захід - постанова суду про дозвіл на затримання з метою приводу. Також вказано, що його стаття звинувачення - ст. 294 ч. 2 Кримінального кодексу - організація масових заворушень, якщо вони призвели до загибелі людей або до інших тяжких наслідків.

У тій же категорії і за тією ж статтею розшукується Булатов. Проте, запобіжний захід щодо нього - утримання під вартою.

Ще один активіст – Сергій Коба також проходить у тій самій категорії і за тією ж статтею. Йому, як і Булатову, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.