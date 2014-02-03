Президент Польщі: Україна має два тижні, щоб знайти шлях для вирішення кризи

Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що українській владі, опозиції та учасникам акцій протестів необхідно знайти шлях вирішення політичної кризи у найближчі два тижні, бо саме стільки триватиме ”політична перерва” у протистоянні сторін.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, таку думку глава Польської держави висловив сьогодні в ефірі Першої програми Польського радіо.

”Зараз, без сумніву, є своєрідна ”політична перерва”, пов`язана з ухваленням рішень, які відвернули Україну від прірви, а саме - відставка уряду, анулювання антидемократичних законів, ухвалених парламентом, та прийняття закону про амністію”, - сказав Коморовський.

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За словами Президента Польщі, залишається ряд невирішених питань, серед яких створення нового уряду.

”Перерва буде тривати, мабуть, максимум два тижні, і її треба використати - як бажають усі друзі України - для пошуку внутрішнього компромісу. Компроміс, однак, вимагає - і це треба сказати прямим текстом - щоб обидві сторони зробили крок назад, бо в іншому випадку це не буде компромісом”,- наголосив Коморовський.

Він вкотре заявив, що українцям слід спробувати знайти шлях подолання кризи через діалог, та звернув увагу на те, що саме так відбувалися зміни у Польщі наприкінці 80-их років.

За словами Коморовського, на досягнення компромісу мають вплив усі сторони конфлікту - влада, опозиція та демонстранти.

Коморовський також відзначив роль українських церков, наголосивши, що вони сприяли відновленню переговорів між владою та опозицією, і це надихає його оптимізмом.