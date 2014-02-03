Президент Польщі: Україна має два тижні, щоб знайти шлях для вирішення кризи
Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що Україна має близько двох тижнів на пошук шляхів вирішення кризи
Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що українській владі, опозиції та учасникам акцій протестів необхідно знайти шлях вирішення політичної кризи у найближчі два тижні, бо саме стільки триватиме ”політична перерва” у протистоянні сторін.
Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, таку думку глава Польської держави висловив сьогодні в ефірі Першої програми Польського радіо.
”Зараз, без сумніву, є своєрідна ”політична перерва”, пов`язана з ухваленням рішень, які відвернули Україну від прірви, а саме - відставка уряду, анулювання антидемократичних законів, ухвалених парламентом, та прийняття закону про амністію”, - сказав Коморовський.
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За словами Президента Польщі, залишається ряд невирішених питань, серед яких створення нового уряду.
”Перерва буде тривати, мабуть, максимум два тижні, і її треба використати - як бажають усі друзі України - для пошуку внутрішнього компромісу. Компроміс, однак, вимагає - і це треба сказати прямим текстом - щоб обидві сторони зробили крок назад, бо в іншому випадку це не буде компромісом”,- наголосив Коморовський.
Він вкотре заявив, що українцям слід спробувати знайти шлях подолання кризи через діалог, та звернув увагу на те, що саме так відбувалися зміни у Польщі наприкінці 80-их років.
За словами Коморовського, на досягнення компромісу мають вплив усі сторони конфлікту - влада, опозиція та демонстранти.
Коморовський також відзначив роль українських церков, наголосивши, що вони сприяли відновленню переговорів між владою та опозицією, і це надихає його оптимізмом.