В Україну їде омбудсмен Ради Європи

Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжніекс 4-10 лютого здійснить візит до України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради Європи.

Як зазначається в повідомленні, він зосередитися на аспектах прав людини у нинішній ситуації в Україні, в тому числі діях міліції щодо мітингів і зборів, а також твердженнях про викрадання, погане поводження і порушеннях належних правових процедур.

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Комісар планує провести зустрічі з державними посадовими особами та представниками громадянського суспільства.

Наприкінці візиту Муйжніекс представить свої попередні висновки, а більш докладний звіт буде підготовлений після візиту.