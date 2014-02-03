Львівські підприємці вирішили бойкотувати владу, ігноруючи низку податків

Львівські підприємці сьогодні в обід зібралися перед обласною податковою адміністрацією, повідомляє Gazeta.ua.

Від імені Комітету підприємців Львівщини сотня людей прийшли із гаслами, що не будуть платити податків, з яких утримується президент та силові структури, доки не запрацює уряд національної довіри.

"Ми не відмовляємося платити соціальний внесок у Пенсійний Фонд. Також ми будемо платити усі податки у місцевий бюджет. Але призупиняємо сплату податку на додану вартість та податку на прибуток. Саме з цих грошей утримують "Беркут" та Адміністрацію президента, - сказав голова Комітету Роман Зафійовський. - 40 відсотків держбюджету формується саме з податку на прибуток та на додану вартість".

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Комітет звернувся до підприємців усієї України приєднатися до акції.

"Ми не можемо з одного боку фінансувати Майдан, а з іншого – утримувати "Беркут", який стріляє по людях".

Згадані податки їм потрібно сплачувати до 20 числа кожного місяця. Якщо пропустити, то податковий орган має право оштрафувати. Підприємці кажуть, що усвідомлюють, які втрати їх чекають. Однак готові стояти, доки не буде сформований уряд національної довіри.