ЗМІ: Тимошенко вимагає не повертатися до Конституції 2004 року

15:22, 04 лютого 2014
Політика
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За інформацією ЗМІ, Юлія Тимошенко вимагає від опозиції відмовитися від ідеї повернення Конституції зразку 2004 року

Тимошенко закликала опозицію відмовитися від прийняття Конституції 2004 року / lenta-ua.net

Екс-прем'єр Юлія Тимошенко вимагає від фракції "Батьківщина" відмовитись від повернення Конституції 2004 року.

Відповідний лист прочитав на засіданні фракції захисник екс-прем'єра Сергій Власенко, повідомляють джерела "Української правди".

Також Тимошенко вимагає вийти з усіх переговорів із Віктором Януковичем та не погоджуватись на будь-які конфігурації уряду за участі опозиції.

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За даними джерела, Тимошенко просила не розповідати про суть листа пресі.

Таку ж інформацію поширив позафракційний депутат Віктор Балога.

За його інформацією, Тимошенко просить готуватися до дострокових виборів президента.

Як відомо, опозиція внесла у парламент Конституційний акт, яким передбачається повернення країни до Конституції 2004 року.

За цю ідею висловлювались усі опозиційні фракції, частина позафракційних та, за словами Кличка, частина регіоналів.

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