ЗМІ: Тимошенко вимагає не повертатися до Конституції 2004 року
За інформацією ЗМІ, Юлія Тимошенко вимагає від опозиції відмовитися від ідеї повернення Конституції зразку 2004 року
Екс-прем'єр Юлія Тимошенко вимагає від фракції "Батьківщина" відмовитись від повернення Конституції 2004 року.
Відповідний лист прочитав на засіданні фракції захисник екс-прем'єра Сергій Власенко, повідомляють джерела "Української правди".
Також Тимошенко вимагає вийти з усіх переговорів із Віктором Януковичем та не погоджуватись на будь-які конфігурації уряду за участі опозиції.
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За даними джерела, Тимошенко просила не розповідати про суть листа пресі.
Таку ж інформацію поширив позафракційний депутат Віктор Балога.
За його інформацією, Тимошенко просить готуватися до дострокових виборів президента.
Як відомо, опозиція внесла у парламент Конституційний акт, яким передбачається повернення країни до Конституції 2004 року.
За цю ідею висловлювались усі опозиційні фракції, частина позафракційних та, за словами Кличка, частина регіоналів.