Яценюк і Рибак запропонували один одному написати заяви про відставку
16:40, 04 лютого 2014Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Володимир Рибак запропонували один одному написати заяву про відставку.
Рибак каже, що Яценюк "погано працює"
Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу у парламенті Яценюк запитав Рибака, чи хоче він, щоб у країні стабілізувалась політична ситуація?
Читайте такожРада не може нічого розглядати, поки не повернуть Конституцію 2004 року - опозиціяРибак відповів позитивно.
“Микола Янович Азаров написав заяву про відставку, може ви б послідували його принципу, написали заяву про відставку?”, - сказав Яценюк.
Читайте такожУ ВР не змогли домовитися про порядок денний на пленарному тижніУ відповідь Рибак зауважив, що це Яценюк має написати заяву про відставку з посади керівника фракції “Батьківщина”, бо він “погано працює”.
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