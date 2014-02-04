Яценюк і Рибак запропонували один одному написати заяви про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу у парламенті Яценюк запитав Рибака, чи хоче він, щоб у країні стабілізувалась політична ситуація?

Читайте такожРада не може нічого розглядати, поки не повернуть Конституцію 2004 року - опозиціяРибак відповів позитивно.

“Микола Янович Азаров написав заяву про відставку, може ви б послідували його принципу, написали заяву про відставку?”, - сказав Яценюк.

Читайте такожУ ВР не змогли домовитися про порядок денний на пленарному тижніУ відповідь Рибак зауважив, що це Яценюк має написати заяву про відставку з посади керівника фракції “Батьківщина”, бо він “погано працює”.