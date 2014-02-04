Із вікон Кіровоградської ОДА прибрали мішки з піском, на вході продовжує чергувати міліція

У Кіровоградській ОДА прибрали мішки з піском, якими влада 26 січня забарикадувала приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні розібрали мішки з піском, які загороджували вікна ОДА, а також один із входів у приміщення облдержадміністрації, де знаходиться обласне телебачення. При цьому вхід до обласного телебачення залишається закритим: двері зсередини підперті дерев`яними рейками.

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В середині приміщення знаходиться всього близько десяти правоохоронців. Ввійти до приміщення ОДА можна лише через основний вхід, де також чергують міліціонери.

Як повідомляв УНІАН, Кіровоградська облдержадміністрація з 26 січня була забарикадована мішками з піском, коли у Кіровограді збиралось Народне Віче євромайданівців, а в деяких областях України активісти захоплювали адміністративні будівлі.