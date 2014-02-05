МВС перевіряє "абсолютно всю" інформацію щодо зниклих на Майдані людей

Як зауважили у столичній міліції, за даними активістів, з 16 січня до 5 лютого є невідомим місцезнаходження або інші відомості стосовно 36 громадян. У списках розшукуваних - 35 жителів Києва, а також одна людина з іншого населеного пункту.

Читайте такожМВС не підтверджує інформацію про численні зникнення людей за час Євромайдану “Втім, до підрозділів правоохоронних органів міста Києва з офіційними заявами про безвісти зниклих рідних та близьких з вказаного періоду звернулося троє громадян. Звернення цих осіб були внесені до журналів Єдиного обліку районних управлінь Головного управління МВС в місті Києві. На теперішній час прийнято рішення про припинення їхнього розгляду у зв’язку із встановленням місцезнаходження вказаних в заявах громадян”, - йдеться у повідомленні.

У міліції підкреслюють, що спільні пошуки зниклих разом із волонтерами не завжди є ефективними, оскільки останні в Інтернеті оприлюднюють не зовсім достовірну та перевірену інформацію щодо осіб, які зникли, і тих, хто заявив про їхнє зникнення.

Читайте такожЄвромайдан SOS оновив список зниклих активістів“Зауважимо, що, незважаючи на труднощі, які виникають з цього приводу, абсолютно вся отримана інформація перевіряється київськими міліціонерами згідно з чинним законодавством... Наразі всю відповідну інформацію щодо зниклих осіб, про яких йдеться на сайті «Євромайдан SOS», зареєстровано у журналі Єдиного обліку районних управлінь ГУ МВС України в місті Києві. На даний час проводяться заходи щодо встановлення повних анкетних даних вищевказаних осіб та перевірка достовірності викладеної в мережі Інтернет інформації з даного приводу. У разі підтвердження інформації відповідні відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, - йдеться у повідомленні.