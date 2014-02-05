У Львові не пустили до ОДА близько 50 молодиків, які намагалися пройти "на нараду"

Однак охорона та представники „Народної самооборони” не пропустили їх до будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, група молодих людей під‘їхала до будівлі ОДА на двохярусному автобусі „Неоплан” з номерами чеської реєстрації, у салоні автобуса їх налічується близько 50 осіб.

Молоді люди не змогли пояснити охороні мету свого візиту, пояснюючи, що „їм потрібно на якусь нараду”.

Читайте такожУ Львові захопили облдержадміністраціюПісля невдалої спроби зайти до будівлі ОДА, хлопці повернулися в салон автобуса, в якому перебувають і на даний час, оскільки активісти „Народної самооборони” та депутати Львівської міської ради від ВО „Свобода” заблокували автобус, припаркувавши довкола нього автомобілі, вимагаючи від молодих людей пояснити свої дії та повідомити про наміри, з якими вони хотіли пройти до будівлі ОДА.

Наразі, автобус перебуває заблокованим на площі біля барикад, встановлених перед будівлею ОДА.

Як повідомив УНІАН заступник голови фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Любомир Мельничук, до Львова з Дрогобича приїхав автобус з «тітушками», які мали на меті розблокувати роботу гуртових магазинів будівельних матеріалів мережі «Епіцентр» у Львові та здійснити силове захоплення приміщень Львівської ОДА.

За його словами, очолює групу молодиків професійний провокатор на прізвисько «Роберт». Наразі депутати-свободівці заблокували автобус біля обласної ради. За словами депутата, провокатори діють від імені псевдопатріотичних сил.

«Їхнє завдання – дестабілізувати ситуацію у Львові, створити «правильну» картинку для владних та проросійських каналів. Ще одна мета групи провокаторів – посіяти страх серед львів’ян. Створити тут силове протистояння, аби відтягнути частину львів’ян, які перебувають у Києві. Наразі активісти львівської «Свободи» заблокували автобус. Паралельно ми спільно з охороною обласної ради посилили кількість охоронців. Усі входи до адмінбудівель надійно перекриті», - зазначив Мельничук.

Як повідомила УНІАН співголова Львівського регіонального Штабу національного спротиву, народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Сех, сьогодні в кілька разів буде посилено охорону будинку Львівської обласної ради на вул. Винниченка, 18 у зв’язку зі спробами провокацій.

«Ця спроба провокації відбулася невдовзі після того, як судові виконавці оголосили в облраді про рішення суду, яке стосується повернення керівництва адміністрації в приміщення на Винниченка, 18. Очевидно, планується захоплення будинку владою. За моєю інформацією, до Львова привезли «тітушок» з інших областей, зокрема з Вінниччини та з Харківщини, їх поселили в одному з готелів за містом», - зазначила народний депутат.