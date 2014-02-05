Україна стала перехрестям, де стикаються геополітичні інтереси – білоруський опозиціонер

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він сказав на засіданні Експертного клубу в Мінську, учасники якого обговорювали події в Україні і можливі варіанти їх розвитку.

Читайте такожЗахідні експерти: довіра європейців до Януковича невисока, але Асоціацію з ним підпишуть – якщо він прийме рішення«Фактично Україна стала перехрестям, де стикаються геополітичні інтереси. Там ситуація, коли активну позицію займають і Москва, і Європейський Союз. І США також, мабуть, починають виробляти якусь стратегію. Те, що відбувається в Києві, накладає відбиток на сценарій розвитку подій в Білорусі», - відзначив Лебедько.

На думку учасників засідання, найпозитивніший результат – якщо ситуація в Україні повернеться у правове русло, пройдуть дострокові вибори парламенту і Президента, що дасть новий шанс Україні як альтернативі на пострадянському просторі.

«І тоді у білорусів виникає мотивація робити щось подібне до того, що відбулося в Україні, щоб добитися результатів. Гадаю, що це впливатиме і на поведінку білоруської опозиції, і на дії властей», - сказав Лебедько.

Читайте такожЄ три причини, чому Янукович відвернувся від асоціації з ЄС - політологУчасники засідання дійшли висновку, що заяви представників Євросоюзу і США к Мюнхені на конференції з питань безпеки про можливість протягом буквальних двох тижнів вирішити питання фінансової допомоги для України - потужний контраргумент тому, що вже зробила Росія.

«Це означає, що до України можуть прийти не просто нові політичні еліти, а може прийти інша якість ситуації, коли реально розпочнуться реформи. Другий варіант – якщо все ж таки Янукович піде на якісь силові дії. Це призведе, як мінімум, до стагнації ситуації до того часу, поки не пройдуть згідно із законом вибори парламенту і Президента. І третій варіант – найгірший: це щось подібне до громадянської війни, чого б не бажала переважна більшість тих, хто живе як в Україні, так і в Білорусі», - підкреслив Лебедько.