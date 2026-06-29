В ЄС обговорюються скасування захисту для українських чоловіків призовного віку, - DW

ЄС обґрунтував нову пропозицію тим, що Україна сама звернулася з таким проханням, а необхідність Києва покладати на своїх громадян військові обов’язки для самооборони є законною.

Європейська комісія запропонувала скасувати статус осіб, що потребують захисту, для українських чоловіків призовного віку. Цю ініціативу підтримують низка країн ЄС, а також Київ, повідомляє Deutsche Welle.

"Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов’язання", - заявив європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер.

Видання поділилося, що статус захисту для українців як такий має залишитися в силі, зазначив Бруннер на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі на початку червня, хоча можуть застосовуватися нові умови.

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Пояснюється, що українці, які були змушені покинути свою країну внаслідок російського вторгнення на їхню батьківщину, користуються статусом тимчасового захисту в ЄС з березня 2022 року.

Видання зауважило, що цей статус має закінчитися на початку березня 2027 року, і його необхідно продовжити до закінчення терміну дії. Відмінність цього статусу від статусу біженця полягає в тому, що захист є тимчасовим, а особи, які в’їжджають до ЄС, не підлягають індивідуальному розгляду кожної справи окремо.

Один із чиновників ЄС підкреслив, що пропозиція Європейської комісії сформульована в гендерно-нейтральних термінах. Однак, зрештою, вона, найімовірніше, торкнеться чоловіків віком від 23 до 60 років.

Інший представник Комісії наголосив, що зміни, передбачені в новій пропозиції – яка не поширюється на українців, що вже перебувають у ЄС – набудуть чинності лише після того, як Рада Європи офіційно схвалить її та опублікує в "Офіційному віснику Європейського Союзу".

Видання поділилося, що 31 березня статистичне агентство ЄС "Євростат" нарахувало загалом 4,33 мільйона українців, які проживають у блоці під статусом тимчасового захисту.

Згідно з даними, з них майже 1,3 мільйона, що становить 29,4% від загальної кількості в ЄС, перебували в Німеччині, за нею йшли Польща – 950 000 осіб - 22,2% від загальної кількості, а також Чехія - 380 000 осіб, що становить 8,8%.

В Євростаті поділилися, що трохи більше чверті тих, хто перебуває в блоці, становили дорослі чоловіки.

Видання зазначило, що комісар з прав людини Ради Європи Майкл О’Флаерті виступив із критикою цієї пропозиції. О’Флаерті висловив занепокоєння щодо "зростаючого тиску з метою передчасного припинення дії механізмів тимчасового захисту" та обмеження доступу, зокрема, для чоловіків призовного віку.

В статті йдеться, що ЄС обґрунтував нову пропозицію тим, що Україна сама звернулася з таким проханням, а необхідність Києва покладати на своїх громадян військові обов’язки для самооборони є законною.

Під час обговорення цього питання на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт виступив за скасування статусу захисту для українських чоловіків призовного віку. Однак Добріндт додав, що цим чоловікам слід дозволити подавати заяви про надання притулку.

Додається, що міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що він також "дуже рішуче" підтримує припинення автоматичного надання захисту українським чоловікам призовного віку.

При цьому, міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро висловив скептицизм. Він вважає, що найкращим рішенням було б продовжити дію чинної системи тимчасового захисту в її нинішньому вигляді, без жодних винятків, але при цьому розпочати переговори з Києвом.

Добріндт зазначив, що нинішня дискусія була викликана не лише майбутнім продовженням терміну дії закону, а й тим, що протягом "останніх кількох місяців кількість осіб призовного віку, які прибувають з України, зросла".

Видання нагадало, що українським чоловікам віком від 23 до 60 років, як правило, заборонено виїжджати з країни. Проте минулого літа Київ оголосив, що чоловіки віком від 18 до 23 років можуть виїжджати з країни, що призвело до різкого зростання кількості чоловіків, які виїжджають за кордон.

В публікації наголошується, що дискусія не є новою. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово закликав Київ заборонити молодим чоловікам виїжджати з країни, щоб вони могли служити в армії. Під час візиту до Берліна у квітні президент України Володимир Зеленський наголосив, що повернення чоловіків призовного віку також відповідатиме інтересам української армії.

Тепер, коли Європейська комісія винесла свою пропозицію, її має схвалити більшість держав-членів ЄС. Міністри ЄС зазначали, що в минулому такі рішення ухвалювалися "дуже швидко".

Українські чоловіки в ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами речника МЗС України Георгія Тихого, Україна зацікавлена в добровільному поверненні громадян, зокрема, й чоловіків. Тихий зазначив, що для держави це колосальний виклик, адже за кордоном перебувають мільйони українців. Він додав, що питання повернення людей пов'язане зі створенням безпекових умов в Україні. Водночас, Тихий заявив, що якщо людина перебуває в ЄС на законних підставах, то "Україна виступає за те, щоб зберігався рівень захисту наших людей, правомірно, який існує для того, щоб вони були захищені".

Також ми писали, що член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що простого та швидкого механізму повернення чоловіків призовного віку до України немає. Веніславський зауважив, що ця проблема дуже складна, й пов'язана не лише з українським законодавством. Він додав, що це проблема з міжнародно-правового регулювання статусу осіб, які "рятуються" від війни й не можуть повернутися до України, бо їм загрожує якась небезпека.

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