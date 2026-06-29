Україні для вступу до ЄС потрібно внести зміни в Конституцію: Стефанчук поділився деталями

Голова українського парламенту вважає, що майбутні зміни до Конституції України мають стати предметом широкої суспільної дискусії.

Україна повинна буде переглянути низку положень Конституції з огляду на майбутнє членство в ЄС, а також повинна адаптувати національне законодавство до європейських норм, розповів в телеефірі голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише Укрінформ.

"Україна, торуючи шлях до Європейського Союзу, повинна буде переглянути велику кількість своїх позицій - як це робили інші країни-кандидати, - задля того, щоб увести у правове поле великий пласт взаємовідносин з ЄС. Ідучи в Європейський Союз, ми повинні зрозуміти, що певну кількість повноважень ми будемо передавати його органам. Тому це також має бути в Конституції України", - заявив Стефанчук.

Окрім цього, за його словами, після закінчення війни Україні слід переосмислити низку питань, пов’язаних із системою національної безпеки та оборони, роллю Збройних сил у державі, гарантіями прав і свобод громадян.

Відео дня

Голова українського парламенту вважає, що майбутні зміни до Конституції України мають стати предметом широкої суспільної дискусії.

"Я це бачу як такі загальні мазки, які після завершення воєнного стану мають бути дуже серйозно обговорені в українському суспільстві, і, можливо, найближчим часом будуть внесені до Конституції України", - додав він.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер опозиційної партії в Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський закликав Варшаву заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС. Він також заявив, що поверне свою медаль від України, назвавши це "вираженням ставлення не стільки до українців, скільки до української еліти". Журналісти FT вважають, що таким ставленням до України партія Качинського наразі прагне завоювати прихильність фермерів, обурених імпортом української сільськогосподарської продукції, на тлі виборів, запланованих на 2027 рік.

Також ми писали, що посол Євросоюзу в Україні Катаріна Марнова вважає, що до 2030 року Україна має шанси набути членства ЄС. Вона додала, що це "дуже життєздатний термін". Водночас, Матернова наголосила, що питання про те, наскільки швидко Євросоюз і Україна зможуть завершити переговори про вступ, залежатиме від значної законодавчої та іншої роботи. На її думку, біло б чудово, якби відкриття кластерів відбулося вже влітку.

Вас також можуть зацікавити новини: