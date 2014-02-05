У Львові молодиків, які хотіли «звільнити» ОДА від демонстрантів, відправили в Дрогобич

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Читайте такожУ Львові не пустили до ОДА близько 50 молодиків, які намагалися пройти на нарадуЯк передає кореспондент УНІАН, зараз на площі перед будівлею Львівської ОДА залишилося кілька десятків активістів та депутатів-«свободівців», які перебувають біля барикад, встановлених на площі.

Спроба проникнення у будівлю ОДА невідомих осіб, яких представники «Народної самооборони» та ВО «Свобода» вважають «тітушками», обійшлася без сутичок та порушення громадського порядку.

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За даними міліції, сьогодні, близько 14.20, до працівників міліції поступила інформація про те, що група невідомих осіб під‘їхала на автобусі на площу біля приміщення ОДА, вони почали словесну перепалку з присутніми на площі активістами.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з‘ясувала, що в автобусі з номерами чеської реєстрації перебуває 24 жителі міста Дрогобича та Дрогобицького району Львівщини, які не змогли пояснити мету свого приїзду до ОДА.

Працівники міліції, після з‘ясування обставин інциденту, супроводили автобус з молодими людьми за межі Львова в напрямку Дрогобича. Одного з них забрали до райвідділу міліції через підозру, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Працівники ДАІ зараз з’ясовують, кому належить вказаний автобус з чеською реєстрацією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 15.00, група невідомих молодих людей здійснила спробу зайти у приміщення Львівської ОДА, однак охорона та представники „Народної самооборони” не пропустили їх до будівлі.