Вітренко звинувачує у зраді Януковича

На XVII з`їзді Прогресивної соціалістичної партії України її лідер Наталія ВІТРЕНКО закликала оголосити "за державну зраду" імпічмент Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, а також звинуватила в зраді лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, з`їзд ПСПУ відбувся в суботу в Донецьку.

За словами Н.ВІТРЕНКО, В.ЮЩЕНКО втягує Україну в НАТО, що "суперечить рішенню всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, що закріпив нейтральний статус України".

За пропозицією Н.ВІТРЕНКО з`їзд прийняв резолюцію, в якій вимагає від Верховної Ради України почати процедуру імпічменту Президента України В.ЮЩЕНКА.

Лідер ПСПУ також заявила, що Партія регіонів зрадила її, коли не підтримала пропозицію фракції блоку Н.ВІТРЕНКО в обласній раді про визнання Донецької області «територією без НАТО», а також, за словами Н.ВІТРЕНКО, "розмила й вихолостила пропоновану нами суть рішення в Харківській, Луганській і Запорізькій облрадах".

Лідер ПСПУ також заявила, що Партія регіонів "ще отримає по заслугах, ще все попереду". "І хай Партія регіонів знає - ми не збираємося мовчати, ми не збираємося погоджуватися з їхньою зрадою, ми йтимемо далі", - підкреслила Н.ВІТРЕНКО.

Проте тут же вона уточнила, що її політична сила готова пробачити Партію регіонів "за зраду", якщо вони "будуть разом із нами".

"І якщо вони будуть разом із нами, тоді ми забудемо їхню провину в ім`я порятунку країни. Не будуть із нами – ми зупинятися не маємо наміру", - зазначила Н. ВІТРЕНКО.