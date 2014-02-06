Рибак пропонує створити спецкомісію для підготовки змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед початком розгляду питання щодо проекту постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань підготовки та узгодження законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо повернення до парламентсько-президентської форми правління.

Рада оголосила перерву для консультацій лідерів фракцій.

Рибак відзначив, що наразі у ВР немає узгодженого законопроекту щодо конституційної реформи. Відповідно, вважає він, необхідно утворити ТСК з питань підготовки узгодженого законопроекту.

Також спікер додав, що “ті переговори, які ми проводили декілька днів в кабінеті голови Верховної Ради, вони результату не дали”.

Спікер зазначив, що наразі, зокрема, є пропозиції КПУ та опозиції щодо змін до Конституції, і до складу ТСК, яку пропонується створити, мають входити представники усіх фракцій парламенту, фахівці та представники Президента. Ця комісія, на переконання Рибака, має підготувати відповідний законопроект у стислі терміни, щоб розглянути його у сесійній залі і ухвалити рішення щодо змін до Конституції.