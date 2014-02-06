Рибак пропонує створити спецкомісію для підготовки змін до Конституції
Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявляє, що наразі переговори, які відбуваються між керівниками фракцій, результатів не дають, і потрібно утворити Тимчасову спеціальну комісію для підготовки змін до Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед початком розгляду питання щодо проекту постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань підготовки та узгодження законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо повернення до парламентсько-президентської форми правління.
Рада оголосила перерву для консультацій лідерів фракцій.
Рибак відзначив, що наразі у ВР немає узгодженого законопроекту щодо конституційної реформи. Відповідно, вважає він, необхідно утворити ТСК з питань підготовки узгодженого законопроекту.
Також спікер додав, що “ті переговори, які ми проводили декілька днів в кабінеті голови Верховної Ради, вони результату не дали”.
Спікер зазначив, що наразі, зокрема, є пропозиції КПУ та опозиції щодо змін до Конституції, і до складу ТСК, яку пропонується створити, мають входити представники усіх фракцій парламенту, фахівці та представники Президента. Ця комісія, на переконання Рибака, має підготувати відповідний законопроект у стислі терміни, щоб розглянути його у сесійній залі і ухвалити рішення щодо змін до Конституції.