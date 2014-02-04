Рада не може нічого розглядати, поки не повернуть Конституцію 2004 року - опозиція
Поки Верховна Рада не розгляне Акт відновлення конституційного ладу, інші питання розглядатись не можуть
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», про це сьогодні в парламенті заявив координатор Штабу національного спротиву, народний депутат Олександр Турчинов.
"Народ України чекає від Верховної Ради не яскравих виступів, а відновлення конституційного ладу. Це головне завдання, яке може зупинили ескалацію насилля в Україні і вивести країну з кризи саме мирним шляхом", - сказав депутат.
За його словами, Акт вже внесли на розгляд до Верховної Ради. "Зараз він реєструється", - уточнив він.
Читайте такожУ ВР Кличко закликав депутатів проголосувати за повернення до Конституції 2004 року"Ми просимо, щоб керівники фракцій його серйозно обговорили та роздали депутатам", - зазначив Турчинов.
"Це буде шлях для розв'язання страшної і небезпечної для країни кризи", - підсумував депутат.
Пізніше голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву у роботі парламенту до 16.00.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що опозиція підготувала конституційний акт про повернення до Конституції 2004 року.
Яценюк відзначив, що в Україні “триває ескалація напруги”, і парламент не може працювати у звичному режимі. Єдиним шляхом до стабілізації ситуації, на його переконання, є «відновлення конституційного правопорядку в Україні та повернення до редакції Конституції 2004 року».
«Саме тому ми наполягаємо на тому, що в Україні мають бути скасовані диктаторські повноваження діючого Президента, в Україні мають бути відновлені українська Конституція, баланс влади, за яким саме Верховна Рада Україна формує Кабінет міністрів України, уряд підзвітний і відповідальний перед обраним народом України органом, а саме - українським парламентом», - сказав Яценюк.
Опозиційні депутати наполягають, щоб ВР вже сьогодні ухвалила конституційний акт про повернення до Конституції 2004 року.