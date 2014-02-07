Сьогодні Янукович візьме участь у відкритті Олімпійських ігор в Сочі і зустрінеться з Путіним

07:25, 07 лютого 2014
Політика
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Сьогодні Президент України Віктор Янукович візьме участь у відкритті зимових Олімпійських ігор в Сочі, а також зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. 

6-7 лютого Янукович перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, зустріч президентів України і Росії має відбутися 7 лютого.

Він підкреслив: «Я вважаю, що це абсолютно нормальна дія». При цьому Єфремов додав, що Президент України зустрінеться і з представниками Європи.

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