Сьогодні Янукович візьме участь у відкритті Олімпійських ігор в Сочі і зустрінеться з Путіним

6-7 лютого Янукович перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, зустріч президентів України і Росії має відбутися 7 лютого.

Він підкреслив: «Я вважаю, що це абсолютно нормальна дія». При цьому Єфремов додав, що Президент України зустрінеться і з представниками Європи.