Норвезька лижниця здобула своє четверте олімпійське золото, українка - у тридцятці

Норвезька лижниця Маріт Бьорген здобула четверту золоту нагороду на Олімпіаді за свою кар’єру у змаганні зі скіатлону

Українська лижниця, прапороносець Олімпійської збірної України Валентина Шевченко зайняла 27-е місце в скіатлоні – біг на лижах 7,5 км класичним стилем плюс 7,5 км вільним стилем. Як передає кореспондент УНІАН, гонка відбулася сьогодні в олімпійському Сочі. Читайте такожЗМІ: Костюми збірної України в Сочі визнали найгіршимиГонку виграла норвежка Маріт Бьорген, друге місце зайняла шведка Шарлотта Кала, третє місце дісталося норвежці Хайді Венг. Також українка Марина Анцибор зайняла 48-е місце, Катерина Григоренко – 49-е, Тетяна Антипенко – 52-е. Раніше Бьорген здобула три золота на Олімпіаді 2010 у Ванкувері.

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