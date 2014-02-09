Правий сектор: ми не зобов'язані продовжувати перемир'я з владою

Про це йдеться у заяві й його заяві, розміщеній в Фейсбук.

"Ставлячи собі за мету переможне завершення революції, "Правий сектор" погодився на перемир'я. Ми пропонували свій сценарій розв'язання ситуації в країні. Однак більшість наших вимог не була виконана у достатній мірі", - заявив Ярош.

"Режим продовжує звільняти заручників, але робить це дуже повільно, їм лише змінюють так звану "запобіжну міру", а не звільняють від кримінальної відповідальності. Відтак зараз ми нічим не зобов'язані до продовження перемир'я. Допоки процес звільнення заручників триватиме, ми намагатимемось не вдаватися до активних дій, проте ніяких гарантій не даємо", - додав Ярош.

"Закликаємо опозицію, Самооборону, Автомайдан, воїнів-афганців та усіх інших учасників протесту приготуватися до загальнонаціональної мобілізації з перспективою подальшого блокування урядового кварталу. Маємо бути готовими у найближчий час повністю заблокувати роботу центральних органів режиму. Говорімо з режимом тією мовою, котру він розуміє — мовою сили", - закликав лідер Правого сектору.