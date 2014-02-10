Донеччанам роздали паспорти "Донецької республіки"

Близько 50 активістів, що представляють різні політичні партії і громадські організації, зібралися біля пам'ятника Артема, який був засновником і комісаром народного господарства Донецько-Криворізької республіки (ДКР), повідомляє donbass.ua.

Читайте такожУ Сумах учасники Народного віче виступили проти федералізації України Біля підніжжя пам'ятника відбувся мітинг, на якому містяни закликали владу міста та області повернутися до питання відтворення ДКР. У руках вони тримали плакати: "Ні - євроколонізації", "Галицьким фашистам не місце в Донбасі", "Катам ОУН-УПА - вічні прокльони народів", "Донецько-Криворізька республіка - територія Російської Федерації", "За правду! За землю руську! За віру православну!"

За словами промовців, час федералізації вже настав. Також активісти мітингу засудили дії української влади, яка, на їхню думку, "йде на повідку Заходу".

Під час проведення акції всім охочим роздали паспорти Донецької республіки.