Єврокомісар закликає ВР ухвалити закон, який передбачає ідентифікаційні номери для "Беркута"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

За словами Муйжнієкса, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив йому, що МВС ініціювало, а уряд вніс у Верховну Раду законопроект, який передбачає обов`язкове носіння спецпризначенцями ідентифікаційних номерів.

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“Я б закликав парламент зробити все, щоб якнайшвидше ухвалити цей закон, оскільки це було б важливим кроком до відновлення довіри до правоохоронних органів”, - сказав Муйжнієкс.

Він вважає, що це є одним із кроків, як можна боротися з безкарністю поліції. За його словами, іноді дуже важко виявити особу того поліцейського, який поводиться неналежним чином і на якому немає ідентифікаційних номерів.

За словами Муйжнієкса, Захарченко під час зустрічі також визнав, що “дуже важко або навіть неможливо” встановити особи тих, хто застосовували силу під час подій 30 листопада на столичному Майдані через те, що на них не було ідентифікаційних номерів.