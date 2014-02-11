Олійник назвав безглуздими заклики опозиції до бойкоту товарів т.зв. "підприємств ПР"

Заклики опозиції до бойкоту товарів, які, на їхню думку, виготовляються підприємствами, що належать членам Партії регіонів, безглузді, оскільки такі дії зменшують кількість надходжень до бюджету і безпосередньо впливають на заробітну плату працівників цих підприємств.

Таку думку висловив народний депутат, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник в ефірі «5 каналу», повідомляє прес-служба ПР.

«Опозиція (такими закликами) позбавляє прибутку не бізнесмена. Вона позбавляє людей заробітної плати, надходжень до бюджету. Це треба бути божевільним, щоб закликати до таких речей», – відзначив політик.

На його думку, слід, навпаки, заохочувати людей не відмовлятися від українських товарів, а купувати їх.

«Ви краще, навпаки, говоріть, що купуйте українське, незалежно від того, де воно вироблене», – закликав парламентарій.

Читайте такожМережа гіпермаркетів «Епіцентр» заявила про єдність з народом

«Зараз багато говорять про спробу роз'єднати Україну і так далі. І такі заяви (про бойкот українських товарів) – це погано. Такі заяви до добра не доведуть, саме тому Партія регіонів таких закликів собі не дозволяє», – зазначив Олійник.

Як повідомляв УНІАН, в Україні третій місяць тривають акції протесту, що почалися після відмови української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року. Після жорстокого розгону «беркутівцями» в ніч на 30 листопада учасників мирної акції на Майдані Незалежності, наступного дня, 1 грудня, на вулиці Києва вийшли сотні тисяч обурених громадян. Того ж дня на вул. Банковій сталися перші зіткнення між учасниками акції протесту і правоохоронцями. Ескалація конфлікту сталася 19 січня 2014 року, коли на вул. Грушевського в Києві почалися зіткнення радикально налаштованих учасників акції протесту з правоохоронцями. Учасники зіткнень, які тривали кілька днів, використовували «коктейлі Молотова», світло-шумові гранати і зброю для стрілянини гумовими кулями. Сотні людей були поранені, сотні – арештовані. Є загиблі.

Практично з початку акцій протесту в Україні стартувала кампанія з бойкоту бізнесу представників Партії регіонів. Зокрема, громадянам роздають листівки з інформацією про бізнес представників ПР із закликом бойкоту останніх. За словами представників опозиції, уникнути бойкоту зможуть ті бізнесмени, які вийдуть з Партії регіонів і дистанціюються від влади.