Народне віче у Києві переросло в сутички з фаєрами й шумовими гранатами

У Києві на Майдані Незалежності почалося восьме Народне віче в рамках акції протесту проти політики, яку проводить чинна українська влада. На ньому опозиція оголосила про подальший план дій, який складається з трьох пунктів.

"Ми повинні створити Народну Раду з-серед народних депутатів. Тому перше рішення - створення такої Ради. Підтримується?" - запитав Яценюк у присутніх на Евромайдане.

"Так!" - заявили учасники акції.

"Друге - Народна Рада повинна отримати легітимність від українського народу. Друге - підтвердження повноважень Народної Ради. Третє - формування нової Конституції. Ми починаємо народне голосування про недовіру і відставку Януковича", - заявив Яценюк.

Учасники Автомайдану вирушили з Європейської площі вулицею Грушевського до будівлі Верховної Ради України з метою розпочати пікет на знак протесту проти прийнятих 16 січня законів.

“Готуйтеся до того, що нам доведеться стояти довго, не один день, поки Верховна Рада не збереться і не скасує ці закони. Запасайтеся паливом і всім іншим, що необхідно”, - оголосили по гучномовцю.

Близько 500 активістів - переважно молодих людей - підійшли до міліцейського кордону, який перегороджує в'їзд на вулицю Грушевського до будівель уряду і парламенту, з боку Європейської площі.

Дехто з активістів заліз на вантажівки, якими перекриті підступи до урядової будівлі. З протилежного боку вишикувалися бійці внутрішніх військ МВС України. Зараз якихось активних дій з обох сторін немає.

У той же час на шляху до будівель уряду і Верховної Ради молоді люди розштовхують міліцейські автобуси. З протилежного боку кордону підтяглися автобуси з правоохоронцями.

Близько 300 молодих людей у шоломах з масками на очах, багато з яких мають при собі дерев'яні палиці і дерев'яні щити, вирушили від вулиці Інститутської по Парковій алеї в Києві. Молоді люди почали жбурляти в бійців Внутрішніх військ петарди, димові шашки, бити їх палицями. У свою чергу, міліція застосувала кийки та сльозогінний газ.

Частина мітингувальників відійшла, інша, одягнена в протигази, залишається. В одному з міліцейських автобусів вибиті вікна.

Частина громадських активістів Евромайдана, між тим, незадоволені діями і заявами лідерів опозиції. Зокрема, відповідну позицію висловив громадський активіст Ігор Луценко.

Так, на своїй сторінці в Facebook він написав близько години тому: «Розрив між очікуваннями Майдану і заявами лідерів, на жаль, досяг історичного максимуму».

Міліція застосувала до мітингувальників світлошумові гранати зі сльозогінним газом.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники, які намагаються прорвати кордон внутрішніх військ на вулиці Грушевського, розбили два міліцейські автобуси.

Радикально налаштовані молодики підпалили міліцейський автобус, припаркований біля входу на стадіон «Динамо». Спочатку у нього розбили вікна, а потім підпалили.

Як передає кореспондент УНІАН, сутички між міліцією і мітингуючими не припиняються: коли правоохоронці застосовують сльозогінний газ і світлошумові гранати, протестувальники відступають, а потім знову наступають.

У той же час представники "Правого сектора" спіймали працівника спецпідрозділу "Беркут" і несуть його на Майдан. Про це повідомляє кореспондент INSIDER з місця подій.

Несуть його за руки і за ноги на Майдан для "народного суду".

На Грушевського до кордону ВВ в протигазах в цей час підтягують водомет, під'їхали десятки "швидких".

Міліція продовжує застосовувати світлошумові гранати зі сльозогінним газом, а мітингувальники скандують: «Ганьба!»