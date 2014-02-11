Начальник колонії про Тимошенко: Зміна рівня утримування в лікарні не предписана жодним законом

Українське законодавство не передбачає зміну рівня безпеки утримування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, де вона проходить курс лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Комінтернівського районного суду Харкова сказав начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.

“З тих аргументів, які наводив Плахотнюк про те, що можна змінити рівень утримування в лікарні, - це не предписано жодним законом”, - сказав Коплащіков.

За його словами, питання лікування засуджених в міських закладах охорони здоров'я регулюється спільним наказом Міністерства охорони здоров'я та Державної пенітенціарної служби України.

“Для цього виділені спеціальні приміщення в цих лікарнях. Ці приміщення обладнанні. Та, найголовніше, ці приміщення не передбачають розділення засуджених під час лікування на якісь рівні безпеки. Те, що має на увазі Плахотнюк, змінити рівень безпеки в лікарні, такого не передбачено законодавством”, - підкреслив начальник колонії.

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“В лікарні неможливо? Ми не маємо жодного відношення до ЦКЛ “Укрзалізниця”, а тим більше до зміни якихось рівнів безпеки”, - додав Колпащіков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після 14-ї години Комінтернівський районний суд Харкова пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за скаргою екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на відмову їй у пом'якшенні режиму тримання.

Під час обговорення адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк підкреслив, що всі законодавчі підстави для прийняття рішення про полегшення режиму в справі екс-прем'єра дотримані та передбачених законом обмежень, які могли б бути підставою для відмови, немає.

Плахотнюк висловив переконання, що підстави, за якими Тимошенко відмовили в переведені на ділянку соціальної реабілітації, “надумані та штучні”.

Він наголосив, що адміністрація Качанівської колонії безпідставно намагалася залучити Тимошенко до робіт на посаді швачки. Адвокат додав, що закон не зобов'язує засуджених працювати і, в разі залучення Тимошенко до робіт, адміністрація повинна забезпечити її роботою, яка відповідає освіті та здібностям екс-прем'єра.

Плахотнюк підкреслив, що засуджена працює головою ВО “Батьківщина” і вона готова перераховувати частину своєї заробітної плати для покриття витрат на утримання.

Адвокат також звернув увагу на те, що адміністрація колонії не вивчила питання стану здоров'я Тимошенко і не врахувала, що вона не працює за станом здоров'я.

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Захисник наголосив, що всі стягнення, які накладалися на Тимошенко, погашені. Тому вони будуть враховуватися як характеризуючий фактор для винесення рішення.

“Всі стягнення надумані й не характеризують Тимошенко як злісного порушника умов тримання”, - сказав Плахотнюк.

Він також додав, що питання погашення цивільного позову, пред'явленого Тимошенко, теж не може бути підставою для відмови.

“Рішення комісії в обов'язковому порядку повинно бути скасовано”, - сказав адвокат.

На його думку, адміністрація Качанівської колонії має можливості створити ділянку соціальної реабілітації в ЦКЛ “Укрзалізниця”, де проходить лікування Тимошенко.