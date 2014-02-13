Лавров: заклик Києву вибрати РФ або ЄС не стирає розділювальні лінії

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у статті, опублікованій в четвер у газеті "Комерсант".

За його словами, останнім часом Євросоюз просить Україну визначитися з вибором подальшого шляху, тобто буде країна інтегруватися з Європою чи з Росією. На думку дипломата, насправді прийняти європейський вибір означає для України виконувати всі приписи Брюсселя, навіть у тому випадку, якщо вони не узгоджуються з уже наявними зобов'язаннями, в тому числі в рамках СНД.

Такий підхід, на думку російського міністра, "суперечить логіці дій, спрямованих на стирання розділювальні ліній в Європі, яка закріплена у тому числі в документах ОБСЄ, і схожий на черговий раунд спроб пересунути ці лінії на Схід", і Росію подібна позиція "тішити не могла".

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"Тим не менше ми завжди ясно і послідовно виходили з того, що вибір вектора свого розвитку, вирішення питання про участь у тих чи інших інтеграційних структурах - суверенне право кожної держави", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства РФ.

У Росії, на думку дипломата, очікували, що така ж повага свободи вибору українського народу буде проявлена та європейськими партнерами, і "були неприємно здивовані, коли виявилося, що в розумінні представників ЄС і США "вільний" вибір за українців вже зроблено і однозначно означає "європейське майбутнє".

Лавров підкреслив, що міркування про повторення Україною шляхів, пройдених Польщею та іншими країнами Східної Європи, явно некоректні, оскільки Києву вступити в Європейський союз в реальній перспективі не пропонують. "Мова йде по суті про одностороннє прийняття умов, які диктуються Брюсселем, включаючи повне зняття бар'єрів для торгової експансії ЄС", - заявив дипломат.

Источник РИА Новости