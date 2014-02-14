Правозахисник пояснила, чому в Україні можна створювати загони самооборони
00:59, 14 лютого 2014Політика
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Формування і діяльність загонів самооборони підпадають під дію закону про участь громадян в охороні порядку і державного кордону.
Формування і діяльність загонів самооборони підпадають під дію закону про участь громадян в охороні порядку і державного кордону / REUTERS
Про це в ефірі телеканал "112 Україна" заявила правозахисник Тетяна Монтян.
Вона підкреслила, що в українському законодавстві є закон "Про участь громадян в охороні порядку і державного кордону".
"Закон є. Мається на увазі певний аналог радянської ДНД (добровільна народна дружина - ред.)", - уточнила Монтян.
На її думку, теоретично такі загони створювати можна.
"Тому що поки вся міліція відволікається на події в центрі Києва, на масивах відбувається казна-що. Поки у міліції просто не вистачає ресурсів займатися гопниками "на масивах", люди взяли справу в свої руки відповідно до закону України про захист та участь громадян в охороні громадського порядку", - пояснила правозахисник.
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