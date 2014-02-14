Запалені на Грушевського шини майже догоріли

Над вулицею Грушевського на підходах до будівлі уряду знову піднімаються клуби чорного диму. В районі барикад видно полум'я. Пострілів і розривів гранат поки не чути.

"На Грушевського зростає напруження. Починають палити шини. Кажуть, може початися протистояння. Нас попросили піти за 2 барикаду", - повідомила журналістка Ірина Соломко на своїй сторінці в Фейсбук, яка зараз перебавує на місці подій.

Також повідомляється, що до Грушевського підтягуються швидкі, деякі з людей у цивільному одязі побігли переодягатися.

"Головний по барикаді, де з буферної зони вивели всіх глядачів, вийшов до журналістів із заявою:" Я вас вітаю з початком війни", - про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук журналістка Ірина Ковальчук.

Інший очевидець повідомив, що покришки підпалили люди, не задоволені заявами про те, що Майдан готовий звільнити вулицю Грушевського. Про це повідомляє "Українська правда"

Так, за словами очевидців, на барикади прийшла людина, що назвалася представником УНА-УНСО на Майдані й заявила, що вони не мають наміру залишати барикади на Грушевського, як про це раніше заявив Правий Сектор.

Покришки запалили в трьох точках у районі першої барикади, біля згорілої техніки. Вулиця при цьому практично порожня, тут не більше 200 людей.

У той же час, за станом на 17:30 туди на барикади на Грушевського прийшли наречений і наречена, які святкують весілля на Майдані.

Активісти Євромайдану оголосили станом на 17:30 тривогу на вулиці Грушевського в Києві навпроти стадіону "Динамо", РБК-Україна.

Тривога була оголошена у зв'язку з інформацією, що надійшла з штабу опору.

***

Станом на 18:00 шини, які були запалені мітингувальниками, вже майже догоріли. На Грушевського увімкнули прожектор з боку силовиків.