У Полтаві "замінували" будівлю, де сьогодні планує виступати Кличко

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації партії, близько 11-ї години у будівлі Полтавської обласної ради профспілок мала розпочатися зустріч Кличка з полтавським активістами партії УДАР. Зараз ця будівля оточена міліцією та рятувальниками. Як стало відомо, невідомий повідомив міліції, що будівлю заміновано.

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Сьогодні о 14.30 у Полтаві на площі біля обласної державної адміністрації має відбутися Народне віче. Участь у ньому візьме Кличко.

У своєму виступі лідер УДАРу розповість про причини і шляхи розв`язання політичної кризи, плани опозиції, заходи, які сприятимуть звільненню політичних ув`язнених, і відповість на запитання полтавців.