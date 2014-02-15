Свобода заявляє, що відстояла барикади від "тітушок", міліція - що екстремісти побили киян

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як зазначили у прес-службі, сьогодні «на ріг вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького прийшли найманці влади з метою розібрати барикаду біля ЦУМу. Однак їм на заваді стали свободівські сотні самооборони Майдану, а також народні депутати, серед яких – Андрій Іллєнко, Ігор Кривецький, Едуард Леонов та лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок».

«Майже півтори сотні «корінних киян» вже традиційно в суботу прийшли розбирати барикаду на вулиці Хрещатик поблизу будівлі Київської міської ради. Однак вкотре спробу найманців влади знести барикаду спіткала невдача. Цього разу «тітушки» намагалися спровокувати сутичку, проте свободівці відтіснили провокаторів», - зауважили у прес-службі і додали: «Корінних киян» активісти Майдану прогнали до Бессарабської площі».

Читайте такожКияни, що хотіли розібрати барикади, просили в КМДА супровід з 300 беркутівців (документ)Водночас, у міліції заявляють, що станом на 13.00 до них надійшло 13 офіційних повідомлень про побиття учасників акції «За чистий Київ» активістами Євромайдану.

«15 лютого учасники акції «За чистий Київ» проводили мирну демонстрацію поряд з барикадами з боку Бесарабської площі. Проте, близько 12.20 до столичної міліції надійшло повідомлення про те, що активісти так званого «Євромайдану» і ВО «Свобода» кидають в людей петардами і погрожують їм фізичною розправою», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що до чергової частини почали надходити повідомлення про побиття учасників акції «За чистий Київ».

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Шевченківського і Печерського райуправління київської міліції, медики швидкої допомоги. Медики надають постраждалим необхідну допомогу, а правоохоронці з'ясовують всі обставини події та приймають заяви від потерпілих осіб. Всі відомості внесено до журналу Єдиного обліку. Перевірка триває.

Нагадаємо, це вже не перша спроба "киян" розібрати барикади. Як повідомляв УНІАН, 8 лютого група осіб, які невпинно наголошували, що є «корінними киянами», прийшли до барикади біля ЦУМу, щоб «почати її розчищення».