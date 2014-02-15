Афганці готові виступити в ролі спостерігачів у переговорах влади і опозиції

«Ми відстояли з перших днів, особисто я тут з 24 листопада. Я і мої колеги прийняли таке рішення, незважаючи на різні політичні погляди та віросповідання, що ми маємо захищати нашу країну, Майдан і всіх людей, які беруть участь у ньому», - наводяться у повідомленні слова голови восьмої сотні афганців самооборони Майдану Олега Микитюка.

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«Як і всі українці, ми вийшли не лише за зміну влади, а й проти системи», - підкреслив він.

Також повідомляється, що афганці звернулися до своїх побратимів з проханням виходити на вулиці і підтримати Майдан.

«Це те найважливіше, що ми можемо зробити разом і вже зараз», - заявили воїни-афганці, які третій місяць поспіль активно беруть участь у подіях на Майдані, на прес-конференції в Штабі національного спротиву.