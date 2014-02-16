Мітингувальники передали будівлю КМДА владі Києва, проте залишаються на барикадах біля неї

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 10-ї години ранку комендант будівлі на Хрещатику, 36 Руслан Андрійко біля центральбного входу до КМДА підписав з представником ОБСЄ, послом Швейцарії Крістіаном Шьоненбергером документ, за яким будівля передається під контроль ОБСЄ (Швейцарія зараз головує в ОБСЄ - УНІАН). Після цього відповідний акт підписав голова КМДА Володимир Макеєнко, фактично отримавши будівлю у підпорядкування столичної влади.

“Ви були свідками: підписано протокол. Ми сподіваємось, що це перший крок для нормалізації ситуації в Києві та Україні, для єднання нашої держави. Не просто буде, але крок за кроком... Усім велика подяка”, - прокоментував подію представникам ЗМІ Макеєнко.

Читайте такожАваков заявляє про виконання мітингувальниками всіх умов закону про амністію

Він запевнив, що жодних претензій до мітингувальників стосовно збитків через перебування людей у КМДА міська влада не має. “Тут немає збитків ніяких. Це приміщення належить київській громаді. Тут були громадяни України, тут були кияни. Це все наші проблеми, ніяких матеріальних, моральних претензій ні до кого немає. Й усно ми сказали це, і письмово”, - зазначив Макеєнко.

Також він повідомив, що «стоїть черга з бажаючих спонсорів привести будівлю КМДА до ладу та здійснити ремонт».

За словами голови КМДА, він просто зараз планує піти до свого робочого кабінету і не бачить жодних перешкод для роботи там.

Читайте такожУ Полтаві активісти звільнили приміщення облради

Також він сказав, що з понеділка, 17 лютого решта працівників апарату КМДА приступить до роботи у своїх кабінетах в будівлі на Хрещатику. Однак Макеєнко звернув увагу на те, що очікується багато організаційної роботи.

“Я зараз іду працювати. Бачите мій зовнішній вигляд? Я йду працювати. Ключів від кабінету ще нема, але, я думаю, це не проблема”, - сказав Макеєнко, відповідаючи на запитання, чи є в нього вже ключі від кабінету в КМДА.

Стосовно співробітників КМДА він сказав: “А як же: завтра понеділок - робочий день, усі будуть працювати”.

За словами Макєенка, двері будівлі будуть відкриті для представників ЗМІ та всіх інших людей. “Вони будуть заходити вільно. Заходьте. Це приміщення київської громади”, - сказав Макеєнко.

Як передає кореспондент УНІАН, про те, що барикади не будуть розбиратися на розі Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького, повідомив член Ради ВО “Майдан” Ігор Жданов.

“Ми залишаємось на барикадах. Тут залишається наш блок-пост, наші намети. Ми нікуди не йдемо. Але сама будівля буде функціонувати у звичайному режимі”, - сказав Жданов.

За його словами, будівля КМДА була передана мітингуючими під контроль ОБСЄ в особі посла Швейцарії в Україні Крістіана Шьоненбергера. Також підписання протоколу про передачу будівлі відбувалось за участі, зокрема послів Казахстану, Норвегії та інших представників ОБСЄ.

Як пояснив Жданов, Швейцарія зараз головує в ОБСЄ, і передача будівлі саме цій організації зумовлена тим, щоб ОБСЄ могла проконтролювати виконання усіх зобов'язань, які взяла на себе влада за звільнення адміністративних будівель мітингувальниками.

Протокол передачі будівлі КМДА